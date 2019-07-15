РИАМО - 15 июл. Компания «Лист» в Пушкинском округе уклонилась от подписания контракта с детским садом №70 «Журавлик» на ремонт отопительной системы в дошкольном учреждении, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

По представленным материалам, представители детского сада отправили подрядчику проект контракта в срок, установленный законом. Последний в оговоренную дату не отправил контракт с электронной подписью сотрудника, имеющего право действовать от имени участника закупки, а также документ об обеспечении исполнения контракта. По этой причине в детский сад поступило уведомление об уклонении от заключения контракта.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Лист» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», — отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольная служба подтвердила, что сведения в отношении ООО «Лист» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.