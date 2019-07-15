РИАМО - 15 июл. Завершено расследование дела в отношении экс-заместителя руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступном деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в январе 2015 года заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» для придания видимости эффективной работы, поддержания в глазах руководства своего статуса как квалифицированного и успешного руководителя и рассчитывая на последующее поощрение, в рамках исполнения госконтрактов по разработке проектной и рабочей документации для строительства морских пунктов пропуска «Петропавловск–Камчатский» и «Находка», а также автомобильного пункта пропуска «Пограничный» подписал от лица госзаказчика акты сдачи-приемки выполненных работ, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о том, что обязательства в соответствии с условиями контракта выполнены в полном объеме.

В соответствии с заключениями ФАУ «Главгосэкспертиза России» работы по вышеуказанным контрактам выполнены не в полном объеме и ненадлежащего качества, что привело к невозможности постройки вышеуказанных пунктов пропуска.

Вышеописанные преступные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в причинении Российской Федерации имущественного вреда на сумму свыше 51 миллиона рублей.