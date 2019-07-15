РИАМО - 15 июл. В Подмосковье согласовали архитектурно-градостроительный облик физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, который планируется реконструировать в поселке Монино городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Площадь застройки здания физкультурно-оздоровительного комплекса составит порядка 2 тысяч квадратных метров. ФОК представляет собой одноэтажное здание с пропускной способностью 64 человека в смену. Реконструкция здания позволит эффективно использовать территорию, создать комфортную среду для занятий спортом со всей необходимой инфраструктурой для жителей Монина, в том числе и детей, занимающихся в секциях по плаванию», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Проектируемое здание имеет простую лаконичную форму. Реконструкция объекта будет проходить с сохранением отдельных конструктивных элементов фундаментов и чаши бассейна. В здании разместятся основные и вспомогательные помещения для занимающихся: бассейн для оздоровительного плавания, зал сухого плавания, снарядная, душевые, раздевалки, а также административные помещения и медицинский блок.

Проектом предусматривается компоновка фасада за счет изменения этажности и высоты объемов здания. Дополнительную выразительность придают участки, выступающие из общей плоскости фасада и создающие определенный ритм однохарактерных форм и интервалов, динамично развивающихся между ними. Также применяются различные по фактуре и колористике отделочные материалы. Основной цвет здания – светло-молочный со вставками под дерево. Переплеты окон, витражей и дверей запланировано сделать из алюминиевых теплых профилей.

На участке ФОКа предусматривается озеленение территории, устройство тротуаров с учетом потребностей маломобильных групп населения, а также установка детской площадки для различных возрастных групп, малых архитектурных форм, размещение гостевых автопарковок и элементов навигации.