РИАМО - 15 июл. С начала текущего года в Одинцовском городском округе установлено 482 ограждения, препятствующего парковке на газонах и детских площадках, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов проинспектировал Одинцовский городской округ. Главной целью инспекции было выявление горячих точек парковки на газонах и детских площадках. Также он осмотрел внутридворовые пространства и общественные территории Одинцова.

«Все нарушения, выявленные в горячих точках несанкционированной парковки, записаны в протокол объезда. В этих местах необходимо установить декоративные ограждения, соответствующие облику оформления того или иного дворового, общественного пространства. Всего в Одинцове с начала года было установлено 482 ограждения, препятствующего размещению транспорта на газонах», - отметил Баженов.

Он уточнил, что до конца текущего года в округе планируется установить еще 1527 ограждений.

«Мы также оценили и содержание различных объектов инфраструктуры округа. В целом на территории Одинцовского городского округа порядок поддерживается. В этом году в Одинцове будут благоустроено еще 43 дворовых пространства, а это значит, что в соответствии с требованиями там будут организованы и новые парковочные места, благодаря которым, уровень нарушений, надеемся, значительно снизится», - сказал Баженов.

Госадмтехнадзор региона регулярно выявляет и пресекает нарушения, связанные с парковкой автотранспорта на газонах и детских площадках. Во многом этому способствует приложение «Народный инспектор», через которое сообщить о нарушении, может любой желающий. От жителей Одинцова с начала года поступило более 2 тысяч сообщений о нарушениях парковки автомобилей.

Инспекция осмотрела наиболее проблемные зоны. Надзору подверглись улица Северная, улица Можайское шоссе, улица Вокзальная, а также улица Сколковская в UP-квартале Сколковский.

На первой точке – улица Северная инспекция зафиксировала несколько машин, припаркованных на газонах, с заездом за бордюрный камень. По указанию Баженова в протокол занесено требование установить здесь заградительные столбики по периметру. У дома 8 на Северной улице начальник Госадмтехнадзора положительно отметил содержание новой детской площадки, установленной по губернаторской программе.

В ходе объезда по основным очагам обращений о нарушениях парковки автомобилей на газонах в протокол также внесены замечания по содержанию информационных щитов дворовых территорий и наличию сухостойных деревьев.

На улице Можайское шоссе инспекторами Госадмтехнадзора уже проведена большая работа, здесь по их предписаниям сотрудников надзорного органа было установлено максимальное для микрорайона 5А количество ограждений. Благодаря принятым мерам, количество жалоб от жителей здесь заметно снизилось.