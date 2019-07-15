РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В Подольске появился новый автобусный маршрут, который следует от ж/д станции «Подольск» до Московской областной детской больницы, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске в понедельник (15 июля - ред.) открылся автобусный маршрут №36К до Московской областной детской больницы. Так, автобусы ООО «Скиф Транс» по нерегулируемым тарифам будут следовать от станции «Подольск» по Революционному проспекту, улицам Рабочая, Матросская, Стекольникова, Кирова, по Варшавскому шоссе в сторону КП «Кузнечики», делая разворот под мостом через реку Мочу и доезжая до самой больницы», – говорится в сообщении.

Московская детская областная больница – это многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее высококвалифицированную медицинскую помощь детям в рамках обязательного медицинского страхования.

«Открытие регулярного автобусного маршрута – важное событие не только для пациентов больницы, но и для сотрудников, которые теперь смогут добираться до работы на общественном транспорте», – поясняется в материале.