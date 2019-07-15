РИАМО - 15 июл. Кровлю многоквартирного дома №5 по улице Крупской отремонтировали в июле, коммунальные службы выполнили необходимые работы после обращения жильцов дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Жители дома пожаловались на состояние кровли в ходе расширенной встречи главы города Солнечногорск Владимира Слепцова с местным населением, которая прошла в апреле.

«В прошлом году фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области отремонтировал фасад дома, применив в процессе энергоэффективные технологии», — отмечается в материале.

Однако, кровля, имеющая многочисленные протечки, в план работ не вошла.

После встречи с жителями глава округа поручил коммунальным службам восстановить кровлю. В настоящее время работы по ремонту кровли уже завершены.