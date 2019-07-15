РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. В деревне Марусино Люберец с 16 июля участковые уполномоченные возобновят прием жителей, сообщил замглавы округа Владимир Григорьев.

Ранее власти Люберец провели совещание вместе с руководством МУ МВД России «Люберецкое» и активными жителями деревни Марусино.

«Принято решение о возобновлении приема граждан участковым уполномоченным Малаховского отдела полиции по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №37, корпус 4 с 16 июля. График приема – вторник, четверг, суббота», – сказал Григорьев.

Он добавил, что дополнительно полиция усилила патрулирование деревни нарядами патрульно-постовой службы с привлечением Люберецкой дружины.

Прием жителей прекратили по причине ремонта в помещении, в котором его проводили. Над ним располагалась квартира, жители которой регулярно затапливали опорный пункт.