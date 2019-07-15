РИАМО - 15 июл. На компанию «Тропарево», которая занимается животноводством в Можайском городском округе, наложили санкции в размере 450 тысяч рублей из-за загрязнения водоохранных зон и отсутствии экологического контроля, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора вынесли два постановления о назначении административного наказания в отношении компании «Тропарево», которая занимается животноводством в Можайском городском округе. Проверку деятельности компании провели сотрудники Можайской городской прокуратуры.

«В ходе расследования были установлены грубые нарушения природоохранного законодательства. Выяснилось, что работники компании размещали отходы жизнедеятельности животных в водоохранных зонах двух водных объектов – ручья без названия, притока первого порядка Москвы (реки - ред.) вблизи деревни Сельцы, а также реки Березовки возле деревни Маклаково», — говорится в сообщении.

Последняя связана с реками Пожня и Искона, через которые отходы также могли попасть в Москву-реку. Кроме того, установлено, что компания не подавала обязательных сведений о производственном экологическом контроле при эксплуатации котельных и дизельных генераторов.

Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии и городской прокуратуры.