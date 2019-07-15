РИАМО - 15 июл. в Московской области с 15 по 21 июля пройдут свыше 50 ярмарок с фермерской продукцией из соседних регионов, в рамках которых будут работать 2750 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В ближайшую неделю на территории области будет организовано 56 ярмарочных площадок, которые дают возможность предпринимателям из нашего и близлежащих регионов реализовывать свои товары. В основном на ярмарках будет представлена свежая сельскохозяйственная продукция», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Крупнейшие ярмарки развернутся в городских округах Истра и Шаховская. На каждой торговой точке будут функционировать 250 прилавков, поэтому ассортимент продаваемой продукции будет обширным. Среднее количество торговых точек других ярмарках составит порядка 50.

Наибольшее количество площадок будут работать в городском округе Красногорск, где будут действовать пять ярмарок с широким выбором продуктов.

По словам министра, отдельного внимания заслуживает тематическая ярмарка «Лето в Подмосковье», которая будет проходить в Химках по адресу: Юбилейный проспект, вблизи дома №60А.

На мероприятии организовано 40 торговых мест для представителей фермерских и личных подсобных хозяйств. Предприниматели из различных регионов будут продавать свежие фрукты, овощи с полей, а также товары текстильной промышленности.

Около 80% реализуемой продукции будет составлять товары растительного происхождения. Остальные 20% - текстильная промышленность и товары народного творчества.

Одновременно с торговлей на тематической ярмарке организаторы устроят анимационно-театрализованное представление для детей и концерт фольклорной группы. Кроме того, региональные фермеры поделятся практическими советами по хранению и консервации собранного урожая.

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