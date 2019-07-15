РИАМО - 15 июл. Наследие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Подмосковье насчитывает 11 спортивных центров, где можно заниматься 30 видами спорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ровно год назад закончился чемпионат мира по футболу. Жителям Подмосковья ЧМ-2018 не только оставил память о празднике, но и принес вполне реальную пользу — 11 новых спортивных центров на 30 видов спорта. Сегодня в них тренируются наши дети. В этом и есть главная цель чемпионата», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат мира по футболу FIFA прошел в России в первый раз в 2018 году. Он длился месяц – с 14 июня по 15 июля. Игры провели в 11 российских городах. Подмосковье принимало девять топовых сборных.