РИАМО - 15 июл. Подмосковный спортсмен Виктор Минибаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в республике Корея, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 12 по 28 июля 2019 года в городе Кванджу проходит чемпионат мира FINA по водным видам спорта.

«Прыгун в воду из Московской области Виктор Минибаев, завоевал серебро соревнований в составе сборной России. Вторая строчка пьедестала покорилась спортсмену в дисциплине «синхронные прыжки с десятиметровой вышки», – говорится в сообщении.

В паре с Александром Бондарем представитель Подмосковья завоевал второй результат, опередив соперников из Великобритании и уступив прыгунам из Китая.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил успех подмосковных спортсменов.

«В Корее стартовали одни из главных соревнований для спортсменов в водных видах. На этом первенстве между собой соревнуются сильнейшие представители со всего мира. Виктор Минибаев принес первую медаль чемпионата мира не только Московской области, но и России, доказав, что является не только одним из лучших в стране, но и во всем мире. Уровень выступления наших спортсменов не оставляет сомнений в том, что на этих соревнованиях их ожидает еще не один подиум», – отметил министр.