РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В подмосковных Люберцах 20 июля пройдет шахматный праздник, посвященный Международному дню шахмат, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«20 июля в 13:00 в МУК «ККЦ» Структурное подразделение КДЦ «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2 состоится шахматный праздник, посвященный Международному дню шахмат», – сказал Агаджанян.

В программе мероприятия планируется проведение детской викторины и шахматные турниры для детей и взрослых. Вход свободный.

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