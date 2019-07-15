РИАМО - 15 июл. В Рошале практически завершены работы по благоустройству парковой зоны между рекой Воймега и улицами Советская, Косякова и Октябрьской Революции, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Проект предусматривает функциональное и художественное освещение парка и установку новой, удобной садово-парковой мебели. Общая площадь обустраиваемой территории составляет более 8 гектаров», - говорится в сообщении.

В парке будет установлена двухъярусная детская площадка, посажен боскетный лабиринт, который будет прекрасной фотозоной.

Вдоль запроектированных пешеходных маршрутов рассредоточены цветники и зоны отдыха. Дорожка, выводящая к реке, завершается круглой смотровой площадкой, приподнятой над береговым склоном на металлических опорах.

Также было завершено масштабное озеленение территории – это ели, красные клены, гортензии и калины. В городе появилось новое пространство.