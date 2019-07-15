РИАМО - 15 июл. Сведения в отношении ООО «Элфа НТ» включат в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила условия контракта по уборке помещений администрации Красноармейска, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Красноармейск, в отношении ООО «Элфа НТ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, власти Красноармейска заключили с обществом контракт на оказание услуг по уборке помещений администрации.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Элфа НТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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