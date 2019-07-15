РИАМО - 15 июл. Сведения в отношении ООО «Элфа НТ» включат в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила условия контракта по уборке помещений администрации Красноармейска, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Красноармейск, в отношении ООО «Элфа НТ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, власти Красноармейска заключили с обществом контракт на оказание услуг по уборке помещений администрации.

«В связи с нарушением ООО «Элфа НТ» условий исполнения контракта администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Элфа НТ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.