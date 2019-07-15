РИАМО - 15 июл. В Чехове за первую половину текущего года с помощью Госадмтехнадзора Московской области модернизировано 43 детские площадки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Всего инспекторы местного территориального отдела проверили 508 объектов. Результатом контроля за соблюдением норм и правил чистоты, порядка и благоустройства стало устранение 114 нарушений в содержании объектов и территорий», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Одним из основных направлений работы в 2019 году стало состояние и содержание детских игровых площадок. В рамках проведенной работы территориальным отделом проверено 273 детские игровые и спортивные площадки. Устранены нарушения и факторы опасности на 43 площадках.

По предписаниям инспекторов демонтировано шесть опасных, устаревших игровых элементов, в частности, в поселке Манушкино, деревне Крюково.

«Инспекторы еженедельно проводят мониторинг за контейнерными площадками на территории городского округа: из 214 контейнерных площадках, размещенных на территории округа, пока только 65 соответствуют установленным требованиям, работа продолжается», - отметил Баженов.

По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответственности 11 владельцев автотранспорта. Для профилактики подобных нарушений отдел добился установки более 100 погонных метров газонных ограждений. Принятые меры позволили существенно снизить напряжения в данном вопросе на улицах Молодежная, вблизи дома 3, Мира, 6, и на Вишневом бульваре.