РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В Подольске волонтеры передали пациентам отделения термической травмы городской больницы гостинцы и памперсы, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска навестили пациентов областного отделения термической травмы и гнойной хирургии во второй городской больнице. Как обычно, пришли не с пустыми руками – принесли святую воду, гостинцы болящим, а также памперсы для лежачих больных», – говорится в сообщении.

Каждому пациенту волонтеры уделили внимание, подбодрили, и собрали записочки для поминовения в храме о здравии и упокоении.