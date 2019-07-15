РИАМО - 15 июл. Мужчина украл из сейфа сетевого магазина 50 тысяч рублей, подозреваемый и ранее совершал подобные преступления, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Житель поселка Калининец обратился в отделение полиции с заявлением о краже денежных средств из сейфа в одном из сетевых магазинов, расположенного на улице Фабричная.

«Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 47-летний житель Одинцовского округа», — говорится в сообщении.

Полицейские подтвердили причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, кражи продуктов из одного из сетевых магазинов, расположенного на улице Клубная в поселке Селятино. Общая сумма ущерба составила более 59 тысяч рублей.

По данным фактам Следственным управлением УМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.