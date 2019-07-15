РИАМО - 15 июл. Сотрудники подмосковного Росреестра рассказали, как можно защитить недвижимость от мошеннических действий, в частности, оформив заявление на запрет распоряжаться своим имуществом без личного участия собственника, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Росреестр).

Такую возможность предоставляет Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно ему собственник может подать заявление, в котором укажет, что государственная регистрация перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости невозможна без его участия, о чем будет внесена запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Для того чтобы воспользоваться данной услугой необходимо обратиться в любой удобный офис многофункционального центра (МФЦ) либо направить заявление в личном кабинете правообладателя на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в разделе «Услуги и сервисы» во вкладке «Иное»», — говорится в сообщении.

После того, как такую запись занесут в ЕГРН, все документы, направленные в Росреестр от иного лица либо по доверенности от собственника, будут возвращены управлением Росреестра по Московской области без рассмотрения.

Данная запись в ЕГРН поможет избежать совершения неправомерных действий со стороны третьих лиц, в том числе подделки мошенниками нотариальной доверенности или отзыве доверенности собственником недвижимости. В случае необходимости собственник сможет аннулировать данную запись на основании нового заявления.

Услуга по внесению в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права на объекты недвижимости без личного участия правообладателя предоставляется бесплатно.