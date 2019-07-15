РИАМО - 15 июл. Открытие скульптурной композиции «Монумент будущим звездам» работы Зураба Церетели состоится в ГИТИСе 17 июля, говорится в сообщении пресс-службы Российской академии художеств.

Скульптура будет установлена у исторического особняка ГИТИСа в Малом Кисловском переулке. Композиция в форме звезды выполнена в технике выколотки из меди около пяти лет назад. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский увидел работу в музее-мастерской Церетели в Переделкине.

«Мне очень понравилась эта композиция. Я решил обратиться к Зурабу Константиновичу с просьбой подарить ее ГИТИСу и установить на территории института, и он согласился. Название «Монумент будущим звездам» мы придумали уже в ГИТИСе – как напутствие ребятам, которые выходят из стен института и которыми мы гордимся», – сказал Григорий Заславский.

Открытие памятника состоится 17 июля в 13:00 во дворе ГИТИСа по адресу: Малый Кисловский переулок, 6.