РИАМО - 15 июл. Допуск компаний к участию в инновационном кластере Москвы, который объединит ИТ-компании, бизнес-инкубаторы и технопарки, должен быть максимально упрощен, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В столице прошло первое заседание наблюдательного совета фонда «Инновационный кластер города Москвы».

«Я предполагаю, что вход участников должен быть максимально упрощен. Они могли бы пользоваться всеми инструментами поддержки, которая сегодня есть и на федеральном, и на региональном уровне. И это обязательно должно дать свой эффект для развития инноваций на территории Москвы», – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодняшний день в столице работает около 20 тысяч различных инновационных предприятий. Среди них – исследовательские организации, образовательные учреждения, центры сертификации и испытательные лаборатории, ИТ-компании и производственные предприятия.

По словам градоначальника, создание кластера сформирует систему взаимодействия инновационных предприятий столицы.

Идея создания инновационной платформы возникла в апреле прошлого года. Тогда же инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин и 26 ноября 2018 года подписал указ о создании инновационного кластера на территории столицы.