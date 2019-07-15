РИАМО - 15 июл. На востоке Москвы в Детском Черкизовском парке завершается устройство спортивных площадок, работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 14 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Всего на территории парка обустроят шесть спортивных площадок для различных видов спорта.

«В ходе работ по благоустройству на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта площадью более 4 тысяч квадратных метров. Здесь полностью завершили работы по устройству скейт-парка и памп-трека. Подходят к завершению работу по обустройству всей необходимой инфраструктуры для проведения тренировок», — говорится в сообщении.

В районе Дворца творчества детей и молодежи «Преображенский» ведется устройство универсальной спортивной площадки. Здесь можно будет поиграть в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол. На сегодняшний день уже установили ворота, кольца и подготовили закладные стаканы, в которые устанавливаются стойки для натяжения сетки.

«Почти полностью завершена реконструкция регбийного поля площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Здесь полностью заменили искусственное покрытие, установили футбольные ворота и новые опоры освещения. Обустроили трибуны для зрителей и две трибуны для судей, в которых предусмотрены резервные места для запасных игроков. Осталось установить ворота для регби и ограждение», — добавляется в сообщении.

Кроме того, завершается устройство площадки воркаут. Ее площадь составляет около 1,2 тысячи «квадратов». Всего здесь поставили около 80 тренажеров. 28 из них оборудованы навесами, в конструкцию которых встроена подсветка. Все спортивное оборудование с регулируемой нагрузкой.

Для детей на площадке выделят отдельную зону, на которой установят семь детских тренажеров. На площадке осталось положить финишный слой резинового покрытия.

Также завершено устройство площадки для игры в пинг-понг, общая площадь которой составила более 400 квадратных метров. Здесь установили шесть столов для игры в настольный теннис.

Завершить благоустройство парка планируют до конца июля.