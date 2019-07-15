РИАМО - 15 июл. Предстоящую закупку комплексного благоустройства территорий северо-востока столицы публично презентуют представители ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», встреча пройдет 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Открытая встреча заказчика и потенциальных исполнителей с участием экспертов в рамках проекта «Биржа торгов» пройдет на площадке Московской торгово-промышленной палаты 18 июля в 10:00. Организатором мероприятия выступает департамент города Москвы по конкурентной политике», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Геннадий Дегтев, победителю электронного аукциона предстоит заняться комплексным благоустройством территорий северо-восточных районов столицы.

«Контракт предусматривает работы на территории Бибирева, Лианозова, Ростокина, Лосиноостровского и Северного районов Москвы. Как показывает статистика состоявшихся торгов по аналогичному предмету закупок, поставщики активно участвуют в такого рода закупках. Ожидаем, что предстоящий аукцион вызовет высокий интерес со стороны бизнеса», - отметил Дегтев.

Он пояснил, что процедура проводится с использованием типовой документации, что позволяет сделать ее максимально понятной.

В рамках контракта победитель вместе с выполнением работ по озеленению территории, заменой дорожного покрытия займется поставкой малых архитектурных форм, среди которых: скамейки, детские игровые лабиринты, беседки, тренажеры, а также другое оборудование, предназначенное для занятий спортом и отдыхом.

Начальная цена контракта – 187 миллионов рублей.

Более подробную информацию об условиях контракта озвучат на публичном представлении процедуры, которое пройдет по адресу: улица Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.