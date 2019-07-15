РИАМО - 15 июл. В Москве специалисты приступили к ремонту здания граверного цеха на Рочдельской улице, которое входит в ансамбль Трехгорной мануфактуры на Красной Пресне, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Это характерный образец промышленной застройки конца XIX века, сохранивший первоначальную объемно-пространственную композицию.

«Трехгорная мануфактура, к которой относится граверный цех, в первой половине XIX века была одним из самых крупных предприятий Москвы. Сам двухэтажный цех был построен в конце XIX века в так называемом кирпичном стиле. Сейчас специалисты приступили к расчистке фасадов этого уникального памятника, а также к вычинке кирпичной кладки и гидрофобизации поверхностей», – сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Далее практически полностью будет заменена кровля здания и окна, вместо которых установят деревянные с исторической расстекловкой, добавил он.

Руководитель ведомства также отметил, что завершить ремонтные работы планируется до 30 сентября 2019 года. Все работы пройдут под надзором Мосгорнаследия.