РИАМО - 15 июл. Врачи Раменской центральной районной больницы спасли жизнь 55-летней пациентке, которую ранили ножом в область грудной клетки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Женщину привезли в критическом для жизни состоянии. В связи со сквозным ранением органа врачи пошли на экстренные меры. Операция заняла у хирурга и анестезиолога-реанимотолога более 2 часов.

«Сквозное ранение сердца потребовало применения технически сложной двусторонней турокотомии - вскрытия грудной полости, позволяющего получить доступ и ушить повреждения стенок левого предсердия и правого желудочка», — рассказал главный врач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев.

Он добавил, что неустойчивое состояние пострадавшей и внушительная потеря крови потребовали незамедлительного переливания крови — эту задачу удалось быстро решить благодаря взаимодействию с профильным отделом.

Он отметил, что в результате всех манипуляций врачам удалось восстановить функции поврежденных органов.

Благодаря совместным стараниям врачей сейчас поврежденные органы пациентки снова могут функционировать. Сейчас женщина лежит в отделении интенсивной терапии на самостоятельном дыхании, ее выздоровление проходит под наблюдением врачей.