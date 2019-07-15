РИАМО - 15 июл. Сотрудники пожарно-спасательных сил проверяют информацию о том, что на Иваньковском шоссе в Москве произошло обрушение здания, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

Ранее в Сети появилась информация, что на Иваньковском шоссе в Москве произошло обрушение дома отдыха.

«Есть заявка по Иваньковскому шоссе, дом 10, наши подразделения находятся на месте. Однако ничего пока не обнаружено. Пока ничего не подтверждаем», - сказал собеседник агентства.