РИАМО - 15 июл. С начала текущего года врачи Московского областного перинатального центра провели свыше 100 операций по удалению миомы матки, для предупреждения этого заболевания врачи посоветовали проверять состояние репродуктивной системы два раза в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Миома матки считается одним из самых распространенных заболеваний в области гинекологии. Чаще всего оно встречается у женщин 30-45 лет. Заболевание представлено в виде опухоли, состоящей из переплетенных между собой мышечных соединительно-тканных волокон.

«Врачи-гинекологи нашего перинатального центра используют все существующие методики лечения миомы: от консервативной терапии до оперативного вмешательства. Это позволяет нам успешно лечить миому любых видов и на любой стадии заболевания. При выборе способа лечения учитываются различные факторы, выбирается наиболее надежный и щадящий метод», – сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Она подчеркнула, что для проведения операции критически важно оценить размер миомы и ее клинические признаки.

Так, операцию не станут делать в случае, если миома быстро растет, или ее размер превышает 3 сантиметра. Также противопоказано хирургическое вмешательство при маточных кровотечениях и анемии, или если миома является причиной бесплодия или выкидышей. Также не станут оперировать при наличии боли в области живота, прямой кишки, мочевого пузыря или если опухоль имеет ножку – из-за опасности ее перекручивания.

Все операции проводятся лапароскопическим, лапаротомным или вагинальным доступом. Специалисты призвали женщин регулярно посещать врача-гинеколога – дважды в год, проходить обследования, так как любые заболевания лучше поддаются лечению при своевременном обнаружении.