РИАМО - 15 июл. Ремонт дороги к новому физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК) в бывшем военном городке – микрорайоне Заря в Балашихе планируют провести в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В сентябре (2019 года – ред.) в рамках развития инфраструктуры бывших военных городков в Балашихе в микрорайоне Заря будет открыт новый ФОК с бассейном. Также отремонтируем дорогу до спортивного объекта от Восточного шоссе», – сказал Юров.

Он добавил, что с начала этого года в Балашихе выполнили ремонт 44 дорог общей протяженностью 27,5 километра. Новый асфальт уложили на Балашихинском и Новском шоссе, улицах Московская, Молодежная, Твардовского, Чапаева, Пехорская и других.

«В 2019 году по ремонту дорог мы сделали основной упор на частный сектор. Продолжается укладка нового асфальта на улицах Льва Толстого, Ильинской, Никольской, в деревне Пестово. Также начнутся работы на улице Комсомольской в Салтыковке», – резюмировал Юров.

Всего в нынешнем году в Балашихе планируют отремонтировать 51 дорогу общей протяженностью более 30 километров. Стоимость работ – более 230 миллионов рублей.