РИАМО - 15 июл. Специалисты завершили проведение первоочередных противоаварийных работ в здании кинотеатра «Слава» на шоссе Энтузиастов, 58 в столице, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Специалисты проводят научно-исследовательские и изыскательские работы, по результатам которых будет разработан проект реставрации и приспособления памятника.

«Здание кинотеатра «Слава» – уникальный памятник, переживший несколько пожаров и много лет находившийся в аварийном состоянии. Он не раз менял собственников, и наше ведомство долго добивалось проведения реставрации. Наконец, эта работа началась: за последние 1,5 месяца новый правообладатель провел первоочередные противоаварийные мероприятия и приступил к научному изучению особенностей здания», – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Работы ведутся под контролем департамента культурного наследия города.

В ходе противоаварийных работ специалисты установили леса, убрали мусор в здании, расчистили верхние ярусы от растительности, установили временную кровлю над стенами. Кроме того, они демонтировали аварийные перекрытия и установили поддерживающие конструкции. Предполагается, что после реставрации здесь организуют культурно-досуговое пространство.

Кинотеатр «Слава» был построен в 1954-1958 годах. Его проект разработали архитекторы Иван Жолтовский и Николай Сукоян. В здании было два зрительных зала, которые вмещали почти 1 тысячу человек.