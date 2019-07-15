РИАМО - 15 июл. Около 10 килограммов оружейных стреляных гильз найдены в подвале Центрального дома художника на Крымском Валу в столице, они собирались неизвестными людьми для сдачи в пункты сбора цветного металла, сообщает ТАСС.

«При осмотре подвального помещения Центрального дома художника обнаружено около 10 килограммов оружейных гильз, которые были завернуты в мешок», - сказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, гильзы нашли 12 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Гильзы обнаружил сотрудник службы безопасности ЦДХ.

Как уточнил представитель пресс-службы галереи, предположительно, стреляные гильзы собирались неизвестными лицами на полигонах и складировались с целью последующей сдачи в пункты сбора цветного металла.