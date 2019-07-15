РИАМО - 15 июл. Госжилинспекция Московской области выявила более 2 тысяч нарушений жилищного законодательства на территории региона с 8 по 12 июля, лидером по количеству нарушений за данный период стал городской округ Химки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 8 по 12 июля 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2 183 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 242 предписания об их устранении и составлено 213 протоколов об административной ответственности», – говорится в сообщении.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 197 штрафов на общую сумму 3 миллиона 304 тысячи рублей.

«Больше всего протоколов на минувшей неделе жилищные инспекторы составили в городском округе Химки. Здесь за нарушения законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены 27 административных дел в отношении ООО «Добрый город» и МУП «Жилищник», – уточняется в материале.

Кроме того, в течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 1 870 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура были обнаружены в 282 домах. Больше всего их расположено в городском округе Мытищи – 81 дом.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 87 домах. Наибольшее их количество, 25 домов, находится в Раменском городском округе.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.