РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В Подольске в одном из домов на улице Рабочая выявили нарекания в ремонте и уборке подъездов при проверке качества выполненных работ по программе «Мой подъезд», сообщается на странице депутата Мособлдумы Павла Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на днях помощники депутата Мособлдумы Павла Максимовича совместно с депутатом округа Виктором Щукиным, замначальника отдела капитального и текущего ремонта жилищного фонда МКУ «Окружное хозяйство» Андреем Матвеевым, представителями ГЖИ и УК приняли участие в приемке подъездов дома №26 по улице Рабочая. Работы проводились в рамках областной программы «Мой подъезд».

«В частности, были выполнены работы по установке новых осветительных приборов, покраске стен и потолков, установлены новые современные окна и отремонтированы входные группы. Некоторые недочеты по ремонту и уборке подъездов управляющая компания пообещала устранить в ближайшее время», – сказал Максимович.

Всего в текущем году в Подольске будет отремонтировано свыше 900 подъездов, на эти цели из бюджета Московской области выделено 19,4 миллионов рублей, из муниципального бюджета – 3,9 миллиона рублей.