РИАМО - 15 июл. За три недели работы новых функций в мобильном приложении «Парковки Москвы», позволяющих исправлять информацию о парковочной сессии, ими воспользовались более 22 тысяч раз, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В новой версии мобильного приложения «Парковки Москвы» автомобилисты могут изменить госномер автомобиля и/или номер парковочной зоны либо могут скорректировать время завершения парковочной сессии. Любые изменения можно внести до конца суток. При этом изменить каждую парковочную сессию можно только один раз, а продлить – только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно», — говорится в сообщении.

Новая версия мобильного приложения «Парковки Москвы» появилась в начале 2019 года под названием «Парковки Москвы New». После установки приложение называется «Парковки 2». Всего за время работы обновленной программы ее скачали более 1,2 миллиона раз.

После установки новой версии приложения старую нужно удалить. Баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесется в новое.

Стало известно о новых электронных сервисах для автомобилистов в Москве>>