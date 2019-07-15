РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 июл. Работы по ремонту подъезда жилого дома в поселке Дубровицы Подольска планируют завершить до сентября, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела «Дубровицкий» администрации горокруга Валерий Боярко.

Ранее в соцсетях появилась жалоба жителей поселка Дубровицы на затянувшийся ремонт подъезда №3 в доме №2. Работы начались еще в апреле, а завершить их планировали к 9 мая. В итоге подрядчик сделал только часть первого этажа, и работы прекратились.

«Действительно, данная проблема имеет место быть. Мы общались с жителями дома и объясняли ситуацию. Дело в том, что подрядчик оказался недобросовестным. В настоящее время проводится работа по поиску другой подрядной организации для того, чтобы ремонт в данном подъезде завершить. По планам работы должны закончить до сентября», – сказал Боярко.

По словам зампредседателя совета ТОС «Дубровицы» Николая Клименкова, жители данного дома ждут ремонта с 2017 года. Однако сроки постоянно переносились. В апреле текущего года работы начались, но велись халтурно, а в мае и вовсе прекратились.

«Серьезные проблемы с реализацией программы «Мой подъезд» есть почти по всем домам поселка Дубровицы. Активисты не раз обращали внимание на ненадлежащее качество работ, фальсификации отчетов», – отметил председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

Несколько раз совет ТОС обращался за содействием к курирующему программу «Мой подъезд» депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу.

«В мае он пообещал, что инициирует заседание профильной комиссии совета депутатов округа. На настоящий момент заседание комиссии так и не состоялось. Причины и планируемые сроки неизвестны, письменное обращение также оставлено без ответа», – пояснил Старчак.