РИАМО - 15 июл. В. Сергиево-Посадском городском округе перед судом предстанет бывшая главврач Хотьковской городской больницы, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача Хотьковской городской больницы. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

«По данным следствия, в период с февраля по октябрь 2015 года обвиняемая, находясь в должности главврача Хотьковской городской больницы, с целью увеличения показателей прохождения диспансеризации гражданами и создания видимости высоких показателей работы, дала указание подчиненным сотрудникам о внесении заведомо ложных сведений в медицинские карты амбулаторного больного и в типовую автоматизированную систему управления о прохождении диспансеризации 9 гражданами, которые фактически диспансеризацию не проходили», - говорится в сообщении.

В последующем данные о прохождении диспансеризации пациентами на общую сумму 12,5 тысяч рублей были переданы в территориальный фонд обязательного медицинского страхования для получения данных денежных средств, которые поступили на расчетный счет больницы и израсходованы в виде стимулирующих выплат главврачом и иными лицами.

Злоупотребление главврачом Хотьковской городской больницы своих должностных полномочий повлекло израсходование бюджетных средств не по целевому назначению, что причинило ущерб территориальному фонду обязательного медицинского страхования.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», - заключается в материале.