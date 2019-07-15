РИАМО - 15 июл. Врачи в подмосковной Коломне успешно прооперировали мужчину с гематомой головного мозга, которую он получил в результате падения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В приемный покой регионального сосудистого центра Коломенской центральной районной больницы поступил пациент с жалобами на головную боль и нарушение речи. Мужчина две недели назад упал, о чем совсем забыл, а когда нарушилась речь – обратился в больницу.

«Дежурная бригада врачей оперативно осмотрела пациента и провела необходимую диагностику. Компьютерная томография выявила признаки хронической субдуральной гематомы в лобно-теменной области левого полушария со смещением срединных структур. Специалисты выполнили экстренную операцию – удаление хронической субдуральной гематомы», – сказала главный врач Коломенской ЦРБ Анна Пигарева.

Уже на утро состояние больного улучшилось, наблюдалась положительная динамика: речь восстановилась, а головные боли уменьшились. Пациент скоро будет выписан из больницы, добавила она.

По ее словам, при ударах головой надо быть особенно внимательными, поскольку травмы могут привести к развитию субдуральной или эпидуральной гематом. Их опасность заключается в сдавливании головного мозга, в результате чего могут возникнуть психические осложнения, в особо критичных случаях высока вероятность летального исхода.

«Среди основных проявлений – расстройства сознания, нарушения психики, головная боль и рвота. Поэтому при травмировании головы и обнаружении симптомов рекомендовано незамедлительно обращаться к врачам», – заключила специалист.