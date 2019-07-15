РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июл. Новое оборудование для производства продукции из старых шин и технических жидкостей поставят в АО «Комбинат экологического обслуживания» в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Фонд развития промышленности Московской области предоставил льготный заем АО «Комбинат экологического обслуживания» на реализацию инвестиционного проекта по расширению мощностей вторичной переработки отходов.

«Фонд развития промышленности Московской области предоставил льготный заем в размере 23 миллионов рублей под 5% на 5 лет, что позволит расширить возможности предприятия по производству новой продукции из вторсырья. Ввод новых объектов по переработке отходов – вопрос, который стоит на особом контроле правительства Московской области», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, правительство готово оказывать поддержку проектам, которые позволяют строить новую экологически безопасную отрасль по обращению с мусором.

В группе компаний «Комбинат экологического обслуживания» сегодня трудится около 120 человек, модернизация позволит создать еще 15 рабочих мест. Компания с 2001 года на территории городского округа Люберцы занимается переработкой целого ряда промышленных отходов, а также их самостоятельным вывозом и оборудованием мест раздельного сбора согласно всем требованиям законодательства.