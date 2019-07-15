РИАМО - 15 июл. В Воскресенске троим сиротам вручили ключи от квартир в новом жилом комплексе «Москворецкий», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Братья Владимир и Александр Карповы, а также Алина Фомина до этого времени воспитывались и проживали в приемных семьях. Все трое – студенты первого курса Государственного социально-гуманитарного университета. По достижении 18 лет они стали обладателями собственного жилья.

«Однокомнатные квартиры площадью свыше 38 квадратных метров практически готовы для жизни: здесь установлена электроплита и необходимое сантехническое оборудование. Благоустроенное жилье девушке и юношам предоставлено в рамках областной программы «Жилище», действующей в Подмосковье с 2017 до 2021 год», – говорится в сообщении.

Квартиры предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета.

С начала года квартиры получили уже 12 человек, а всего в текущем году новое жилье получат 20 молодых жителей Воскресенска из этой категории граждан. Бюджетом области на эти цели предусмотрено свыше 40 миллионов рублей.