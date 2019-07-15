РИАМО - 15 июл. Строительную площадку для проведения работ по возведению новой центральной районной больницы в микрорайоне Ольгино Балашихи подготовят до конца сентября текущего года, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров вместе с руководителями профильных служб администрации, членами общественной палаты, депутатами совета депутатов города осмотрел площадку и обсудил с проектировщиками, руководителями и архитекторами компании-подрядчика план строительства больницы.

«Мы вышли на завершающий этап демонтажа заброшенного госпиталя (КГБ – ред.). Идет снос остатков фундаментной плиты. Эти работы мы планируем завершить до конца сентября 2019 года», – сказал гендиректор компании-подрядчика Сергей Кондратьев.

Он добавил, что следующий этап – рекультивация и засыпка грунтом оставшихся котлованов после демонтажа. Работы выполнят до конца ноября текущего года.

«Больница будет располагаться вдоль улицы Струве. На ее базе разместятся отделения диагностического центра, скорой помощи. Сюда будет переезжать именно стационарное отделение. Будет увеличен коечный фонд, поставлено современное оборудование», – отметил Юров.

Он добавил, что на территории новой больницы благоустроят садово-парковую зону.

«Структура здания следующая: есть общий четырехэтажный подиум, на который насаживаются многоэтажные клинические корпуса. Два корпуса хирургического профиля, один корпус терапевтического профиля и профиль клинико-диагностического центра. Все корпуса будут соединены между собой через первый, второй, третий этажи и подвал. Автостоянка будет рассчитана на 500 машино-мест», – сказал главный архитектор концептуальных решений компании-подрядчика Дмитрий Новосельцев.

По его словам, перемещение машин скорой медицинской помощи будет осуществляться по отдельному проезду с разворотной площадкой и крытым боксом, рассчитанным на одновременное пребывание шести машин. Сначала пациенты поступают в приемное отделение и в зависимости от степени тяжести заболевания направляются в профильные отделения больницы.

Также на территории новой больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе построят школу и котельную. Объекты планируют открыть в 2021 году.

Новое медучреждение введут в эксплуатацию в 2022 году. Площадь объекта составит более 110 тысяч квадратных метров. Стационар будет рассчитан на 1 080 коек, 55 коек реанимации и 20 коек дневного пребывания.