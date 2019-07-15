РИАМО - 15 июл. Зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения – церкви 1805 года, освященной в честь Гребневской иконы Божией матери, – установили в Одинцове, также утвердили требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь, 1805 год», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 72, в составе охранной зоны и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности», - говорится в документе.

Кроме того, утверждены требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.

Главное управление культурного наследия Московской области определили органом государственной власти, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, за счет средств бюджета Московской области. Возместить убытки должны в течение года с момента вступления постановления в силу.

В границах охранной зоны церкви, в частности, запрещается использование сплошных непрозрачных шумозащитных сооружений, изменение направления исторически сложившейся планировочной структуры, установка отдельно стоящих рекламных щитов, баннеров и растяжек, организация остановок общественного транспорта.