РИАМО - 15 июл. Лингвистическая проверка протоколов первых допросов сестер Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян после убийства отца показала, что двум старшим сестрам приписали слова младшей, признанной позже невменяемой, и это легло в основу обвинения, сообщает kp.ru.

«Кроме шокирующих подробностей насилия со стороны отца, в этих протоколах важные для следствия подробности дня убийства. Если верить этим документам, все трое, описывая преступление, неплохо владеют профессиональным юридическо-полицейским языком. <…> Мало того: две старшие сестры повторяют слово в слово младшую Марию, позднее признанную невменяемой», - говорится в сообщении.

Именно эти протоколы легли в основу обвинения сестер Хачатурян по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

«Мы обратились к экспертам-лингвистам. Попросили оценить тексты. Ими было установлено, что, во-первых, все три протокола допроса представляют собой один и тот же текст (почти на 90%) с незначительной редакторской правкой. И что авторство всех протоколов принадлежит одному человеку, а не трем разным людям, дающим показания», - отметил защитник Крестины Алексей Липцер.

Он подчеркнул, что даже те места в протоколах, которые отличаются, по мнению лингвистов, придуманы и написаны одним и тем же человеком, имеющим юридическое образование или опыт составления протоколов.

«Объем уникальных (отсутствующих в других показаниях) фрагментов текста составляет: в показаниях Марии Хачатурян - 9,74%; в показаниях Ангелины Хачатурян - 12,24%; в показаниях Крестины Хачатурян - 18,39%», - отмечено в заключении лингвиста.

По словам Липцера, важнее то, что, исходя из документов, самой первой допрашивали Марию, ее допрос длился всего два часа, Крестины и Ангелины - только 40 минут. Он подчеркнул, что это очень мало, а тексты допросов сестер явно скопированы.

«Само следствие признало, что Мария в день убийства не понимала вообще, что происходит, девушка признана невменяемой! И ее слова, послужившие первоисточником, не могут быть достоверными и по закону судом признаваться не должны», - подчеркнули адвокаты сестер.

В июне 2018 года Михаил Хачатурян был найден убитым, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери. Они рассказали, что находились в безвыходном положении — отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Ранее сестрам предъявили обвинение в окончательной редакции — умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы. При этом младшую из сестер Хачатурян, Марию, признали невменяемой в ходе экспертизы, ее дело будут рассматривать отдельно.