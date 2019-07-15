РИАМО - 15 июл. В столичном парке Горького установили пятиметровую фигуру британского музыканта Эда Ширана, который 19 июля впервые даст в России стадионный концерт, сообщается на сайте парка.

Исполнитель «прилег» на газон, чтобы набраться сил перед предстоящим выступлением.

«Чуть раньше в июле вышел четвертый студийный альбом артиста No.6 Collaborations Project. В записи приняли участие Джастин Бибер, Трэвис Скотт, Эминем, 50 Cent, Карди Би, Крис Стэплтон, Young Thug и Bruno Mars», - говорится в сообщении.

Ожидается, что релиз войдет в топ большинства чартов, а концерт на стадионе «Открытие Арена» станет главным событием текущего лета.

Инсталляция была установлена представителями сервиса «Яндекс.Музыка» при участии Warner Music Russia. Гости парка могут сделать фото с Шираном и написать свое послание прямо на нем. Например, можно предложить музыканту идею новой татуировки или признаться в любви.

«Не забудьте хэштег #приветЭд – соберем фанатскую галерею, которой он будет гордиться», — подчеркнули сотрудники парка.