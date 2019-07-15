РИАМО - 15 июл. Состояние семилетней Аиши Ажиговой, которую истязали в Ингушетии, стабилизировано, с ней работает вся команда специалистов по профилю заболевания НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, сообщил журналистам в понедельник заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский.

«Состояние девочки в настоящий момент стабилизировано в результате мощной интенсивной терапии и применения различных современных технологий в лечении ран. <…> Нам удалось избежать хирургической инфекции, удалось избежать флегмоны конечностей. В настоящее время отек левой руки значительно уменьшился, однако движения полностью не восстановлены. Правая рука в более тяжелом состоянии», – сказал Мединский.

Анестезиолог-реаниматолог НИИ Екатерина Глебова добавила, что с первых часов с Ажиговой проводится комплексная интенсивная терапия. За состоянием ребенка следит вся команда специалистов больницы по профилю заболевания.

«Начата комплексная интенсивная терапия, также в первые часы проведен первый сеанс гипербарической оксигенации для улучшения снабжения тканей кислородом и стимуляции роста сосудов. Также антибиотиками проведена профилактика гнойносептических осложнений. С первых же часов с девочкой работает вся команда специалистов по профилю заболевания», – подчеркнула Глебова.

Четвертого июля в детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставили семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Ребенка перевезли самолетом в Москву для лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В нанесении телесных повреждений следствие подозревает 35-летнюю тетю девочки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.