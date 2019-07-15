РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. На улице Театральная в микрорайоне Климовск Подольска стартовали подготовительные работы по строительству новой детской площадки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск продолжаются работы по благоустройству. Так, вблизи дома №3 по улице Театральная начались подготовительные работы для строительства новой детской игровой площадки», - говорится в сообщении.

Площадь игрового комплекса составит 192 квадратных метра, также будет обустроена песочница площадью 12 квадратных метров.