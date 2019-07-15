РИАМО - 15 июл. В Подмосковье программа «Социальная ипотека» будет увеличена, до 110 учителей смогут участвовать в ней, также программу продлили на три года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года. За все время реализации ее участниками стали 1340 специалистов.

«Программа социальной, льготной ипотеки будут продолжена в следующие три года, более того будет увеличена», - сказал Воробьев в ходе торжественной церемонии вручения сертификатов 12 педагогам.

Он отметил, что со следующего года участвовать в программе смогут уже не 90, а 110 учителей ежегодно. Также программа будет действовать и для врачей, и для молодых специалистов.

Всего в 2019 году сертификаты получат 360 профессионалов, из них 90 – учителя и воспитатели. Следуя программе, 50% от стоимости жилья выдается в виде единовременной субсидии, остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. Участник платит только проценты по кредиту.

Требования к участникам: наличие трудового договора в Московской области на 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории региона, остальные требования к трудовому стажу и возрасту зависят от курирующего министерства. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета.