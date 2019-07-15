РИАМО - 15 июл. Более 9 тысяч человек проконсультировали в июне по вопросам парковочного пространства в сервисных центрах «Московский транспорт», больше всего вопросов касалось работы мобильного приложения «Парковки Москвы», правил оформления парковочных разрешений и способов оплаты парковки, сообщается на сайте столичного паркинга.

«В среднем время обслуживания в сервисных центрах в прошедшем месяце составило от 5 до 7 минут, а среднее время ожидания – 1-3 минуты», — говорится в сообщении.

В конце июня было обновлено мобильное приложение «Парковки Москвы», в котором пользователи получили возможность корректировать свои парковочные сессии до конца текущих суток. Также с 12 июля упростили правила получения парковочных разрешений. Например, многодетные семьи могут оформить разрешение сразу на срок до трех лет.

Получить любую информацию, касающуюся платных парковок, можно в сервисных центрах «Московский транспорт» по адресам: улица Старая Басманная, дом №20, корпус 1, и улица 1905 года, дом №25. Обратиться туда можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также получить консультацию о платных парковках Москвы можно по телефону единого контакт-центра «Московский транспорт»: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.