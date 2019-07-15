РИАМО - 15 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник вручил сертификаты участников программы «Социальная ипотека» двенадцати подмосковным учителям из Ленинского района, Волоколамского округа, Лобни и других муниципалитетов, передает корреспондент РИАМО.

Программа «Социальная ипотека» реализуется по инициативе Воробьева с 2016 года. За все время реализации ее участниками стали 1340 специалистов. Сейчас принять участие в программе могут врачи, учителя и воспитатели, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры.

«У нас сегодня приятная миссия. У нас действует программа для представителей самых ценных профессий Московской области - учителя, врачи, молодые специалисты. Мы с большим удовольствием вручим сегодня сертификаты», - сказал Воробьев.

Среди получателей - педагоги из Ленинского района, Волоколамского, Дмитровского городских округов, а также из Лобни, Мытищ, Электростали.

Всего в 2019 году сертификаты получат 360 профессионалов, из них 90 – учителя и воспитатели. Следуя программе, 50% от стоимости жилья выдается в виде единовременной субсидии, остальные 50% возвращаются в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. Участник платит только проценты по кредиту.

Требования к участникам: наличие трудового договора в Московской области на 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья, остальные требования к трудовому стажу и возрасту зависят от курирующего министерства. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета.