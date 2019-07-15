С 13 июля из-за строительства БКЛ закрыт нижний участок самой старой линии московского метро – Сокольнической. Пассажирам предстоит неделю обходиться без метро и пользоваться альтернативными маршрутами. Сразу девять станций перестали работать, начиная с «Проспекта Вернадского» и заканчивая новой конечной – «Коммунаркой». Движение откроется вновь 20 июля. Корреспондент РИАМО проехала на автобусе от станции «Саларьево» до «Университета» в понедельник утром и узнала, какие подводные камни ждут пассажиров юго-запада столицы.

Участок «красной» ветки метро закроют на неделю: где перекроют улицы и пустят автобусы>>

Два отдельных маршрута

Главным открытием этого утра стало то, что проехать весь закрытый участок «красной» линии на одном компенсационном автобусе КМ не получится – только с пересадкой. Весь маршрут поделен на две части: от «Коммунарки» до «Саларьево» курсируют автобусы КМ2, а от «Саларьево» до «Университета» – КМ1. Впрочем, это выясняется уже на месте. Не очень удобно.

Около 8:40 в понедельник ожидаемых толп у «Саларьево» не наблюдалось. Контраст с недавним закрытием юга Таганско-Краснопресненской линии очень резкий.

Около станции метро «Саларьево» по громкоговорителю сообщают, что остановки автобуса КМ до метро «Университет» – «по ходу движения». Что это значит – совсем не понятно, поэтому приходится ориентироваться на людей и следовать стадному чувству.

Кто-то впереди меня спрашивает у сотрудника в зеленом жилете, организующего движение, где тут маршрут до «Университета». Он указывает прямо. Пройдя несколько десятков метров, действительно, встречаем деревянный настил и – отсутствие людей на остановке.

Удивившись, подхожу к женщине в зеленом жилете, чтобы уточнить, та ли это остановка. На мой вопрос, почему так мало людей, и может, час назад было больше, она ответила, что пассажиров достаточно. Особенно после того, как на противоположную сторону улицы приезжают автобусы из Наро-Фоминска и Ново-Переделкина.

Решаю дождаться прихода этих автобусов, чтобы оценить масштаб транспортного бедствия. А то как-то совсем скучно. В это время пустые автобусы КМ подъезжают на остановку каждую минуту и, немного заполняясь, отъезжают в сторону центра. Красота!

В целом, обстановка спокойная, автобусов хватает. Тем не менее, какой-то мужчина решил запрыгнуть в уходящий автобус, и его чуть не зажало при закрытии дверей. Это заставило дежурных в салатовых жилетах встать у каждой двери автобуса, чтобы контролировать ситуацию.

Закрытие вестибюлей метро, подземных переходов и лестниц в метро Москвы в 2019 году>>

Полупустые автобусы и пробки на остановках

Через несколько минут подъехали два автобуса из области, и я приготовилась к новым впечатлениям. Людей заметно прибавилось, остановка перестала пустовать, но до транспортного коллапса было далеко. Я решила, что пора ехать, и даже заняла место у окна. Салон заполнился примерно наполовину: стоящие пассажиры удобно расположились с телефонами, и мы поехали. На часах было 08:51.

Атмосфера в автобусе расслабленная, давки нет, за окном – лес и дачные пейзажи. Во время движения я даже немного забыла, что это Москва в час пик в понедельник.

В салоне объявляют остановки – все закрытые станции метро по ходу движения. То есть нужно помнить, что выйти в промежутках между ними, на остановках общественного транспорта, не получится.

Дороги пустые, и едем мы быстро. Мимо проезжает пустой общественный транспорт. Через 6 минут, в 08:57 мы уже у станции метро «Румянцево». Замечаю, что здесь массово выходят люди из автобусов КМ, приехавших из центра, очевидно, сотрудники бизнес-кластера «Румянцево». Из нашего автобуса народ пока не выходит.

В 09:00 приезжаем к станции «Тропарево», и в салоне становится кучнее. Слышу разговор по телефону: девушка говорит, что «совсем забыла, что красную ветку закрыли».

Наверное, и я бы не заметила, учитывая, как быстро мы пока едем. Но только я подумала об этом, как мы стали ползти.

Подъезд к станции «Юго-Западная» был очень медленным. Мы постояли на всех светофорах, а их по пути достаточно, впереди была целая вереница других автобусов КМ.

Планы по строительству метро до 2023 года>>

Полчаса до «Университета»

В 09:09 мы подъезжаем к метро «Юго-Западная». Я ждала активного заполнения салона, но этого так и не случилось. Тем же количеством едем до «Проспекта Вернадского».

Через 10 минут мы уже были на следующей станции, но также медленно подъезжали к ней. После свободного движения такие моменты кажутся пыткой. Дорога усеяна регулировщиками и яркими машинами салатового цвета Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В 09:24 мы приезжаем на конечную остановку – метро «Университет». Итак, на поездку от «Саларьево» почти до центра города на автобусе ушло чуть больше 30 минут. Пять станций – за полчаса. Могло бы быть быстрее, если бы не светофоры и медленные подъезды к остановкам из-за вереницы автобусов КМ.

11 вопросов, которые волнуют пассажиров метро>>

Мобильные кассы и пустой вестибюль

При выходе отмечаю, что людей не очень много, и уже почти расслабляюсь. Но у метро «Университет» замечаю толпу и машины, как мне показалось, «скорой». Оказалось – это «Мобильные кассы», и к каждой стоит довольно большая очередь. Минут 7-10 стоять, прикидываю я.

На свой страх и риск решаю не стоять в очереди за билетом в мобильные кассы, а сразу идти внутрь, хотя на входе в метро образовалось небольшое столпотворение: люди медленно продвигаются к дверям.

Но решение оказывается верным – в вестибюле нет очереди ни к кассам, ни к билетопечающим автоматам. Кроме этого, рядом работают две переносные кассы, которые специально вынесли в связи с закрытием участка и ожидающимся наплывом пассажиров.

В 09:30 я уже еду по эскалатору вниз. Шесть минут на вход в метро – не так быстро, но я ожидала, что будет намного хуже, учитывая количество людей при входе на станцию.

Станция «Университет» к закрытию подготовилась: на каждой колонне висит информация о закрытии участка и об автобусах КМ, а также о том, что на оной из платформ «посадки нет».

На плакатах жирным шрифтом выделено: «Внимательно планируйте маршрут в аэропорт Внуково!». Сотрудники полиции на станции доброжелательны и с готовностью отвечают на вопросы о том, как добраться до автобусов.

Кстати, лучше обращаться именно к ним, чтобы не запутаться, потому что плакаты не всегда показывают верный путь. Так, по пути из центра в область у станции «Университет» в поисках автобуса, следуя указателю к остановке КМ1, я ушла не в ту сторону и потеряла время.