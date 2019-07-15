С 13 июля из-за строительства БКЛ закрыт нижний участок самой старой линии московского метро – Сокольнической. Пассажирам предстоит неделю обходиться без метро и пользоваться альтернативными маршрутами. Сразу девять станций перестали работать, начиная с «Проспекта Вернадского» и заканчивая новой конечной – «Коммунаркой». Движение откроется вновь 20 июля. Корреспондент РИАМО проехала на автобусе от станции «Саларьево» до «Университета» в понедельник утром и узнала, какие подводные камни ждут пассажиров юго-запада столицы.
Главным открытием этого утра стало то, что проехать весь закрытый участок «красной» линии на одном компенсационном автобусе КМ не получится – только с пересадкой. Весь маршрут поделен на две части: от «Коммунарки» до «Саларьево» курсируют автобусы КМ2, а от «Саларьево» до «Университета» – КМ1. Впрочем, это выясняется уже на месте. Не очень удобно.
Около 8:40 в понедельник ожидаемых толп у «Саларьево» не наблюдалось. Контраст с недавним закрытием юга Таганско-Краснопресненской линии очень резкий.
Около станции метро «Саларьево» по громкоговорителю сообщают, что остановки автобуса КМ до метро «Университет» – «по ходу движения». Что это значит – совсем не понятно, поэтому приходится ориентироваться на людей и следовать стадному чувству.
Кто-то впереди меня спрашивает у сотрудника в зеленом жилете, организующего движение, где тут маршрут до «Университета». Он указывает прямо. Пройдя несколько десятков метров, действительно, встречаем деревянный настил и – отсутствие людей на остановке.
Удивившись, подхожу к женщине в зеленом жилете, чтобы уточнить, та ли это остановка. На мой вопрос, почему так мало людей, и может, час назад было больше, она ответила, что пассажиров достаточно. Особенно после того, как на противоположную сторону улицы приезжают автобусы из Наро-Фоминска и Ново-Переделкина.
Решаю дождаться прихода этих автобусов, чтобы оценить масштаб транспортного бедствия. А то как-то совсем скучно. В это время пустые автобусы КМ подъезжают на остановку каждую минуту и, немного заполняясь, отъезжают в сторону центра. Красота!
В целом, обстановка спокойная, автобусов хватает. Тем не менее, какой-то мужчина решил запрыгнуть в уходящий автобус, и его чуть не зажало при закрытии дверей. Это заставило дежурных в салатовых жилетах встать у каждой двери автобуса, чтобы контролировать ситуацию.
Через несколько минут подъехали два автобуса из области, и я приготовилась к новым впечатлениям. Людей заметно прибавилось, остановка перестала пустовать, но до транспортного коллапса было далеко. Я решила, что пора ехать, и даже заняла место у окна. Салон заполнился примерно наполовину: стоящие пассажиры удобно расположились с телефонами, и мы поехали. На часах было 08:51.
Дороги пустые, и едем мы быстро. Мимо проезжает пустой общественный транспорт. Через 6 минут, в 08:57 мы уже у станции метро «Румянцево». Замечаю, что здесь массово выходят люди из автобусов КМ, приехавших из центра, очевидно, сотрудники бизнес-кластера «Румянцево». Из нашего автобуса народ пока не выходит.
В 09:09 мы подъезжаем к метро «Юго-Западная». Я ждала активного заполнения салона, но этого так и не случилось. Тем же количеством едем до «Проспекта Вернадского».
Через 10 минут мы уже были на следующей станции, но также медленно подъезжали к ней. После свободного движения такие моменты кажутся пыткой. Дорога усеяна регулировщиками и яркими машинами салатового цвета Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
В 09:24 мы приезжаем на конечную остановку – метро «Университет». Итак, на поездку от «Саларьево» почти до центра города на автобусе ушло чуть больше 30 минут. Пять станций – за полчаса. Могло бы быть быстрее, если бы не светофоры и медленные подъезды к остановкам из-за вереницы автобусов КМ.
При выходе отмечаю, что людей не очень много, и уже почти расслабляюсь. Но у метро «Университет» замечаю толпу и машины, как мне показалось, «скорой». Оказалось – это «Мобильные кассы», и к каждой стоит довольно большая очередь. Минут 7-10 стоять, прикидываю я.
На свой страх и риск решаю не стоять в очереди за билетом в мобильные кассы, а сразу идти внутрь, хотя на входе в метро образовалось небольшое столпотворение: люди медленно продвигаются к дверям.
Но решение оказывается верным – в вестибюле нет очереди ни к кассам, ни к билетопечающим автоматам. Кроме этого, рядом работают две переносные кассы, которые специально вынесли в связи с закрытием участка и ожидающимся наплывом пассажиров.
В 09:30 я уже еду по эскалатору вниз. Шесть минут на вход в метро – не так быстро, но я ожидала, что будет намного хуже, учитывая количество людей при входе на станцию.
Станция «Университет» к закрытию подготовилась: на каждой колонне висит информация о закрытии участка и об автобусах КМ, а также о том, что на оной из платформ «посадки нет».
На плакатах жирным шрифтом выделено: «Внимательно планируйте маршрут в аэропорт Внуково!». Сотрудники полиции на станции доброжелательны и с готовностью отвечают на вопросы о том, как добраться до автобусов.
Кстати, лучше обращаться именно к ним, чтобы не запутаться, потому что плакаты не всегда показывают верный путь. Так, по пути из центра в область у станции «Университет» в поисках автобуса, следуя указателю к остановке КМ1, я ушла не в ту сторону и потеряла время.
Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит?
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Фанат метро
Ваша жизнь летит на большой скорости: кофе на ходу, еда на вынос, работа допоздна и фитнес по ночам. Вы нетерпеливы, любите безумный ритм жизни мегаполиса и понимаете, что только московский метрополитен соответствует вашей личной скорости. Жаль, что он не работает круглосуточно! Поэтому иногда вы вынуждены пересаживаться на такси. Вы обожаете новые поезда «Москва» и всегда используете возможность зарядить смартфон и посмотреть новости в вагоне. Толпа людей в часы пик вас не смущает, вы чувствуете себя в ней, как рыба в воде, и у вас всегда самый последний выпуск карты «Тройка». Даже новая навигация метро вас не бесит, ведь вы знаете подземку наизусть. А еще вы обрадовались открытию МЦК, ведь теперь еще удобнее добираться до нужного места. Жаль, что вы так и не прокатились по полному кругу – ведь вам всегда не хватает времени!
Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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