РИАМО - 15 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья добились того, что все юридические лица в семи муниципалитетах региона оформили договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

Лидерами по соблюдению областного законодательства в сфере чистоты, порядка и благоустройства стали городские округа Клин, Ивантеевка, Орехово-Зуевский округ, Электрогорск, Звездный городок, Реутов и Восход.

«Наиболее активно сработали инспекторы Госадмтехнадзора в Клину, где зарегистрированы 797 юридических лиц, в Орехово-Зуевском округе – 471 хозяйствующий субъект, в Ивантеевке – 410 мусорообразователей», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он объяснил, что 100% результата удалось добиться благодаря проведению профилактических рейдов инспекторами ведомства, разъяснительной работе среди предпринимателей, информированию юридических лиц о необходимости соблюдать областное законодательство в сфере вывоза ТКО.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня 2019 года Госадмтехнадзор Подмосковья проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены. Инспектируются предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие.

Согласно статье 6.21 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, в случае отсутствия договора на вывоз мусора в отношении нарушителей может быть применен административный штраф на должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, на юридических лиц – 300 тысяч рублей.