РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 июл. За минувший месяц в Московской области ввели в эксплуатацию 40 домов, 24 из которых в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«За прошлый месяц (в июне – ред.) в Подмосковье введено около 400 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья, это 40 домов на 7 810 квартир. Лидером по вводу стал городской округ Красногорск», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она отметила, что в Красногорске введено 2005 квартир в 24 домах общей площадью 86 тысяч квадратных метров, среди которых дома ЖК «Малина» в поселении Нахабино (в прошлом долгострой ЖК «ЭкоПаркНахабино»).

«На второй позиции по вводу – городской округ Химки, где построено 3 дома на 1 336 квартир. Общая площадь составляет 84 тысячи квадратных метров. Замыкает тройку лидеров по вводу многоквартирных домов – Ленинский муниципальный район. Там введено два дома на 1 146 квартир», – уточняется в сообщении.

В материале также отмечается, что за июнь в Подмосковье ввели, в том числе, проблемные дома в Подольске, Лыткарине, Видном, Королеве, а также два дома в Мытищах.