РИАМО - 15 июл. Сейчас в Московский областной центр материнства и детства Наро-Фоминска приезжают на лечение пациенты из других регионов - Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Смоленской, Калужской областей и других, они составляют 17% от общего количества пациентов, сообщила журналистам главный врач Перинатального центра Наро-Фоминска Людмила Кещьян.

«Мы открыты, мы готовы оказывать высококачественную, высококвалифицированную помощь. Мы готовы к тому, что к нам придут не только жители Наро-Фоминского округа Московской области. Мы готовы к тому, что к нам придут регионы. Уже сейчас 17% к нам приходят из регионов, но мощность Перинатального центра такова, что мы можем (помочь – ред.) и другим женщинам из других регионов», - сказала Кещьян.

По ее словам, пациенты приезжают из таких регионов Российской Федерации, как Кабардино-Балкария, Ингушетия, Смоленская область, Калужская область и многих других.

«Здесь свои лекарства, высокий профессионализм врачей, человеческое отношение. Дорогостоящие препараты не заменяются более дешевыми аналогами. Я приехала сюда за 200 километров, потому что это один из лучших центров, что уж тут говорить», - отметила одна из пациенток центра.

Перинатальный центр в Наро-Фоминске открылся в рамках федеральной программы 30 июня 2017 года. В том же году здесь состоялись первые роды, а уже в 2018-м количество новорожденных достигло отметки в 4,3 тысячи малышей.